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CIRCOLO COLONY - BRESCIA

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CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

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ACCIAIO ITALIANO
ESTRAGON - BOLOGNA

20/05/17
VOLTUMNA + SCREAMING BANSHEE + DISTURBIA
THE DOME - BACOLI (NA)

20/05/17
MECHANICAL GOD CREATION + SOUL RAPE
WANTED PUB - GALLIATE (NO)

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SAN METALLO FEST (day 1)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)

26/05/17
PERPETUAL FIRE + APEIRON LEGACY
THE OLD JESSE - SARONNO (VA)
DETTAGLI EVENTO
AIRBOURNE + FAKE IDOLS
15/06/2017
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)
www.ticketone.it
GRUPPI
Airbourne +
Fake Idols
NOTE
Giovedì 15 giugno 2017
@Arena Alpe Adria - Lignano Sabbiadoro (UD)

Apertura cancelli ore 19:30
Costo del biglietto € 25,00 in cassa
Costo del biglietto € 28,75 su ticketone
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