DETTAGLI EVENTO EVOCATION OF DARKNESS 04/02/2017 THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI) https://www.facebook.com/events/359437871080712/?active_tab=about GRUPPI

Urnaa +

Gorepest +

Everlasting Greath +

Tannoiser NOTE

Sabato 4 febbraio 2017

@The One - Cassano d'Adda (MI)

piazza Gobetti



Ingresso ore 20:30

Inizio concerto ore 21:00

Costo del biglietto: 5 euro