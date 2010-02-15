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SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)

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EXTREMA + NODE
DAGDA LIVE CLUB - BORGO PRIOLO (PV)

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DESTRUCTION + NERVOSA + REZET + MURDER SPREE + SKARREX + ESCATOLOGY
KARISMA - FOGGIA

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DESTRAGE
DEMODE CLUB - BARI

04/02/17
EXTREMA
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

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ISOLA ROCK WINTER
VILLA BOSCHI - ISOLA DELLA SCALA (VR)

04/02/17
NODE + ALEPH + DECLAPIDE
LIBERO PENSIERO - LECCO

04/02/17
DESTRUCTION + NERVOSA + REZET + MURDER SPREE
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)

04/02/17
EPITAPH + SIDHE
BROS - VALHALLA RISING - BORGO TICINO (NO)

04/02/17
DEATHLESS LEGACY
BORDERLINE - PISA
DETTAGLI EVENTO
ROUND7 + SINATRAS + NEITHER
10/02/2017
BAR VICEVERSA - ARZIGNANO (VI)
https://www.facebook.com/events/277294899351630/
GRUPPI
LIVE ACROSS THE SCENE FESTIVAL - con:
Round7 (ore 23:40) +
Sinatras (ore 22:50) +
Neither (ore 22:00)
NOTE
Venerdì 10 febbraio 2017
@Bar Viceversa - Arzignano (VI)
via Seconda Strada, 58

Ingresso gratuito
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