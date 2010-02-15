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BROS - VALHALLA RISING - BORGO TICINO (NO)

04/02/17
DEATHLESS LEGACY
BORDERLINE - PISA
DETTAGLI EVENTO
FACE YOUR ENEMY + NOTHING I KNOW
11/02/2017
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
https://www.facebook.com/events/643083569211095/
GRUPPI
Face Your Enemy +
Nothing I Know
NOTE
Sabato 11 febbraio 2017
@Circolo Arci Mu - Parma
strada del Tiglio, 2

Inizio concerti ore 23:00
Ingresso 10 euro riservato ai soci ARCI, consumazione inclusa
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