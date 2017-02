DETTAGLI EVENTO FACE YOUR ENEMY + NOTHING I KNOW 11/02/2017 CIRCOLO ARCI MU - PARMA https://www.facebook.com/events/643083569211095/ GRUPPI

Face Your Enemy +

Nothing I Know NOTE

Sabato 11 febbraio 2017

@Circolo Arci Mu - Parma

strada del Tiglio, 2



Inizio concerti ore 23:00

Ingresso 10 euro riservato ai soci ARCI, consumazione inclusa