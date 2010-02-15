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DESTRUCTION + NERVOSA + REZET + MURDER SPREE
CYCLE - CALENZANO (FI)
DETTAGLI EVENTO
THE BROWNING + GUESTS
15/02/2017
EKIDNA - CARPI (MO)
https://www.facebook.com/events/211753159228576/
GRUPPI
THE BROWNING +
It Lies Within +
Blessing A Curse +
We Have The Moon
NOTE
Mercoledì 15 febbraio 2017
@Ekidna - Carpi (MO)
via Livorno, 9

Ingresso 15 euro
Orari TBA
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