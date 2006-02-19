18/02/17
NECROSHINE
Dechristianrites
20/02/17
IN THOUSAND LAKES
Age of Decay
20/02/17
JENNER
To Live Is To Suffer
20/02/17
MIDNIGHT
Shox of Violence
20/02/17
MARCHE FUNEBRE
Into the Arms of Darkness
24/02/17
SUICIDE SILENCE
Suicide Silence
24/02/17
THE PARASITE SYNDICATE
The Parasite Syndicate
24/02/17
STRIKER
Striker
24/02/17
TOKYO MOTOR FIST
Tokyo Motor Fist
24/02/17
BORN OF OSIRIS
The Eternal Reign
18/02/17
DESTRAGE + FALL OF MINERVA + SINATRAS + KOCISS
K2 MUSIC PLACE - VICENZA
18/02/17
DESASTER + HANDFUL OF HATE + PROFANAL + NECROMORBID + INSANEHEAD
CYCLE - CALENZANO (FI)
18/02/17
DOYLE + HOLLYWOOD GROUPIES
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
18/02/17
HOUR OF PENANCE + ULVEDHARR + SCREAM 3 DAYS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
18/02/17
RAIN + SEXPERIENCE
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
18/02/17
DEATHLESS LEGACY + ARCANA OPERA + THA GOBVNZ MARCH
WAVE CLUB - MISANO ADRIATICO (RN)
18/02/17
NODE
ROCK OUT - BRESCIA
18/02/17
BUNKER 66 + DRIPPING SIN
ZOOM MUSIC CLUB - MARCELLINARA (CZ)
18/02/17
EXTREMA + HOT CHERRY
THE CAGE THEATRE - LIVORNO
19/02/17
EXTREMA
AFTERLIFE - PERUGIA