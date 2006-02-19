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BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

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WAVE CLUB - MISANO ADRIATICO (RN)

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ROCK OUT - BRESCIA

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EXTREMA
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DETTAGLI EVENTO
SYMPHONIC METAL NIGHT
03/03/2017
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
https://www.facebook.com/events/1556203487728873/
GRUPPI
Raven Tide +
Kimera +
Symphonia +
Tantanù
NOTE
Venerdì 3 marzo 2017
@Circus - Scandicci (FI)
via Isaac Newton, 62

Ingresso 3 euro, riservato ai soci ACSI con documento di riconoscimento
Apertura ore 21:30
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