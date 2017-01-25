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ZONA ROVERI - BOLOGNA

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DEATHLESS LEGACY + BLUT
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
DETTAGLI EVENTO
ARCANA OPERA + PEOPLES FEAR + GAVRILO PRINCIP
19/02/2017
ECLIPSE LIVE - PIOVE DI SACCO (PD)
https://www.facebook.com/events/391485864534955/
GRUPPI
Arcana Opera +
People's Fear +
Gavrilo Princip
NOTE
Domenica 19 febbraio 2017
@Eclipse Live - Piove di Sacco (PD)
viale L. Da Vinci, 1

Inizio serata ore 17:00
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