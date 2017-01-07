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Totally Vulgar - Live at Tuska Open Air 2013

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07/02/17
DEVIN TOWNSEND PROJECT + BETWEEN THE BURIED AND ME + LEPROUS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

08/02/17
TOUCHE AMORE + ANGEL DUST
BENICIO LIVE GIGS - GIAVERA DEL MONTELLO (TV)

09/02/17
FATES WARNING + A NEW TOMORROW + ANTICLOCKWISE
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

09/02/17
TOUCHE AMORE + ANGEL DUST + SWAIN
LEGEND CLUB - MILANO

10/02/17
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LATTE PIU - BRESCIA

10/02/17
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EXENZIA - PRATO

10/02/17
ALEPH + DEVASTATION INC.
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

10/02/17
FATES WARNING + A NEW TOMORROW + RAIN
ZONA ROVERI - BOLOGNA

10/02/17
TOUCHE AMORE + ANGEL DUST + SWAIN
COVO CLUB - BOLOGNA

10/02/17
ROUND7 + SINATRAS + NEITHER
BAR VICEVERSA - ARZIGNANO (VI)
DETTAGLI EVENTO
EXTREMA + HOT CHERRY
18/02/2017
THE CAGE THEATRE - LIVORNO
https://www.facebook.com/events/1341816599171995/
GRUPPI
Extrema +
Hot Cherry
NOTE
Sabato 18 febbraio 2017
@The Cage Theater - Livorno
via Del Vecchio Lazzaretto, 20

Apertura porte ore 22:00
Ingresso 5 euro
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