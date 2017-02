DETTAGLI EVENTO EXTREMA + HOT CHERRY 18/02/2017 THE CAGE THEATRE - LIVORNO https://www.facebook.com/events/1341816599171995/ GRUPPI

Extrema +

Hot Cherry NOTE

Sabato 18 febbraio 2017

@The Cage Theater - Livorno

via Del Vecchio Lazzaretto, 20



Apertura porte ore 22:00

Ingresso 5 euro