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DREAM THEATER
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HORNA + KURGAALL + VERATRUM + ETERNAL SAMHAIN
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CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

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TITTY TWISTER - PARMA

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DREAM THEATER
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HORNA + KURGAALL + VERATRUM + ETERNAL SAMHAIN
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
DETTAGLI EVENTO
KISS
16/05/2017
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)
NOTE
Inizio concerti ore 19.00

Biglietti
Posto unico parterre in piedi: € 65,00 + prev.
Tribuna Sud numerata: € 90,00 + prev.
Gradinata numerata Est e Ovest (alta e bassa): € 75,00 + prev.
alex 1960
Domenica 23 Aprile 2017, 15.27.49
ma ancora suonano... mi fa piacere.
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