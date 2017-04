DETTAGLI EVENTO THE 69 EYES + THE STRIGAS + VLAD IN TEARS + SUPERHORROR 12/05/2017 ELYON CLUB - ROZZANO (MI) https://www.facebook.com/events/1846876915573905 GRUPPI

The 69 Eyes +

The Strigas +

Vlad In Tears +

SuperHorror NOTE

Venerdý 12 maggio 2017

@Elyon Club - Rozzano (MI)

via Sesia, 10



Apertura porte ore 19:30



Ingresso 22 euro, con tessera ACSI

E' possibile sottoscrivere la tessera al costo di 3 euro direttamente la sera dello show