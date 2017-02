DETTAGLI EVENTO RUSSELL ALLEN 24/02/2017 GARAGESOUND - BARI https://www.facebook.com/events/1898863007067052/ GRUPPI

Russell Allen - Metal For Autism NOTE

La data, che fa parte del tour Metal For Autism, sarà a scopo benefico per raccogliere fondi da destinare ai bambini autistici tramite l'associazione ONLUS - Heroes Temporis for autistic children.



Venerdì 24 febbraio 2017

@GarageSound - Bari

via Mauro Amoruso, 62/7B



Contributo 10 € comprensivi di tessera e di una consumazione.