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THE BROWNING + GUESTS
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DESASTER + HANDFUL OF HATE + PROFANAL + INSANEHEAD
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DOYLE + HOLLYWOOD GROUPIES
LEGEND CLUB - MILANO

17/02/17
HIEROPHANT + LA CASTA + ISTMO
MOCAMBO - SANTERAMO IN COLLE (BA)

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BLAZE OF SORROW + SVLFVR + AVOID OF LIGHT
BLOCCO MUSIC HALL - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

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DESTRAGE + FALL OF MINERVA + SINATRAS + KOCISS
K2 MUSIC PLACE - VICENZA

18/02/17
DESASTER + HANDFUL OF HATE + PROFANAL + NECROMORBID + INSANEHEAD
CYCLE - CALENZANO (FI)
DETTAGLI EVENTO
BLUE HOUR GHOSTS + AQUIVER
25/02/2017
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
https://www.facebook.com/events/373273886355972/
GRUPPI
REBEL CIRCLE NIGHT - con:
Blue Hour Ghosts +
Aquiver
NOTE
Sabato 25 febbraio 2017
@Be Movie - Sant'Ilario d'Enza (RE)
via Roma, 6

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 22:00
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