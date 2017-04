DETTAGLI EVENTO MILAY METAL FESTIVAL 06/05/2017 ARCI TOM - MANTOVA https://www.facebook.com/events/1895912810644512 GRUPPI

MILADY METAL FESTIVAL - con:

Serenity +

Cellar Darling +

Sailing To Nowhere +

Kalidia +

Costraint +

altri gruppi TBA NOTE

Sabato 6 maggio 2017

@Arci Tom - Mantova

Piazza Tom Benettolo



Biglietto in prevendita: € 18,00 + d.d.p.

Biglietto in cassa: € 23,00

Riservato soci Arci (costo tessera 2017 10 euro, valida in tutta Italia)

Prevendite disponibili su VivaTicket



Apertura porte TBA