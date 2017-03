DETTAGLI EVENTO ATLAS PAIN + HOLY SHIRE + HELL`S GUARDIAN 07/04/2017 LEGEND CLUB - MILANO https://www.facebook.com/events/293733637711087/ GRUPPI

Atlas Pain +

Holy Shire +

Hell's Guardian NOTE

Gli Atlas Pain terranno per l'occasione il release party dell'album d'esordio What the Oak Left.



Venerdì 7 aprile 2017

@Legend Club - Milano

via E. Fermi, 98



Ingresso gratuito

Apertura porte ore 21:00

Inizio concerti ore 22:00