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GORGOROTH + MELECHESH
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

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22/03/17
CHILDREN OF BODOM + FOREVER STILL + ONI
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23/03/17
VOLCANO ROCK PARTY
KESTE' - NAPOLI

24/03/17
ASPHYXIATING DEVOTION FEST
TITTY TWISTER - PARMA
DETTAGLI EVENTO
ATLAS PAIN + HOLY SHIRE + HELL`S GUARDIAN
07/04/2017
LEGEND CLUB - MILANO
https://www.facebook.com/events/293733637711087/
GRUPPI
Atlas Pain +
Holy Shire +
Hell's Guardian
NOTE
Gli Atlas Pain terranno per l'occasione il release party dell'album d'esordio What the Oak Left.

Venerdì 7 aprile 2017
@Legend Club - Milano
via E. Fermi, 98

Ingresso gratuito
Apertura porte ore 21:00
Inizio concerti ore 22:00
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