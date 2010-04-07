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CAFFE` DECO` MUSIC HALL - FIRENZE
DETTAGLI EVENTO
SELVANS + VINTERBLOT + DYRNWWYN + BLODIGA SKALD
23/04/2017
TRAFFIC CLUB - ROMA
https://www.facebook.com/events/264324987324800/?active_tab=discussion
GRUPPI
Selvans +
Vinterblot +
Dyrnwyn +
Blodiga Skald
NOTE
costi ed orari N.D.
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