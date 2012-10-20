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ROTTING CHRIST + guests
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11/03/17
DARK LUNACY [ANNULLATA!]
MIDIAN LIVE - CREMONA

11/03/17
BUS 666 FEST
PARMA
DETTAGLI EVENTO
ROSS THE BOSS + ANCILLOTTI + ATHROX
24/03/2017
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
www.ticketone.it
GRUPPI
ROSS THE BOSS +
Ancillotti +
Athrox
NOTE
Costi e orari TBA
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