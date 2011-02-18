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ROTTING CHRIST + guests
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NECRODEATH + ALEPH + VERATRUM + INTEGRAL
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ROTTING CHRIST + guests
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CIRCOLO COLONY - BRESCIA

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DEATHLESS LEGACY + guest TBA
GRINDHOUSE - PADOVA

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ROTTING CHRIST + guests
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

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DARK LUNACY [ANNULLATA!]
MIDIAN LIVE - CREMONA

11/03/17
BUS 666 FEST
PARMA
DETTAGLI EVENTO
CRYING STEEL + MADHOUR + SNARLIN` DOGZ
18/03/2017
COMUNITA` GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
https://www.facebook.com/CG.vicoloCarpi5/?ref=ts&fref=ts
GRUPPI
Crying Steel +
MadHour +
Snarlin' Dogz
NOTE
Sabato 18 marzo 2017
@Comunità Giovanile - Busto Arsizio (VA)
vicolo Carpi, 5

Ingresso gratuito con tessera ACSI
Inizio concerti ore 21:30
Fine concerti ore 00:30
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