10/03/17
BLACK MAP
In Droves
10/03/17
BLACK CILICE
Banished from Time
10/03/17
PILLORIAN
Obsidian Arc
10/03/17
CELLADOR
Off the Grid
10/03/17
DAMNATION PLAN
Reality Illusion
10/03/17
TOMMY VITALY
Indivisible
10/03/17
ATLAS PAIN
What the Oak Left
10/03/17
HOLY MARTYR
Darkness Shall Prevail
10/03/17
IN THE COMPANY OF SERPENTS
Ain-Soph Aur
10/03/17
LAMBSTONE
Hunters & Queens
09/03/17
ASKING ALEXANDRIA + THE WORD ALIVE + SILENT SCREAMS
ALCATRAZ - MILANO
09/03/17
ROTTING CHRIST + guests
DEMODE CLUB - BARI
10/03/17
NECRODEATH + ALEPH + VERATRUM + INTEGRAL
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
10/03/17
ROTTING CHRIST + guests
TRAFFIC CLUB - ROMA
11/03/17
DESTRAGE
LAND OF FREEDOM - LEGNAGO (MI)
11/03/17
FREEDOM CALL
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
11/03/17
DEATHLESS LEGACY + guest TBA
GRINDHOUSE - PADOVA
11/03/17
ROTTING CHRIST + guests
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
11/03/17
DARK LUNACY [ANNULLATA!]
MIDIAN LIVE - CREMONA
11/03/17
BUS 666 FEST
PARMA