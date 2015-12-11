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30/11/17
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30/11/17
NOVEMBERS DOOM + SHORES OF NULL + PLATEAU SIGMA
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30/11/17
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GRINDHOUSE - PADOVA

01/12/17
SOLSTAFIR + MYRKUR + ARSTIDIR
LOCOMOTIV - BOLOGNA

01/12/17
IMPIETY + NECROWRETCH + GUEST
TRAFFIC CLUB - ROMA

01/12/17
EPICA + VUUR + MYRATH
ESTRAGON - BOLOGNA

01/12/17
TESTAMENT + ANNIHILATOR + DEATH ANGEL
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DETTAGLI EVENTO
HIM
07/12/2017
ALCATRAZ - MILANO
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