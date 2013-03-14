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ROTTING CHRIST + guests
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FREEDOM CALL + GUESTS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

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DEATHLESS LEGACY + guest TBA
GRINDHOUSE - PADOVA

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ROTTING CHRIST + guests
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

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BUS 666 FEST
PARMA
DETTAGLI EVENTO
BATTLE BEAST + MAJESTY + GYZE
08/03/2017
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
http://www.circolocolony.org/prevendite.html
GRUPPI
BATTLE BEAST (ore 22:30) +
Majesty (ore 21:10) +
Gyze (ore 20:25)
NOTE
Mercoledì 8 marzo 2017
@Circolo Colony - Brescia
via Romolo Gessi, 14

Apertura porte ore 20:00
Ingresso 15 euro
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