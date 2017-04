DETTAGLI EVENTO MADE IN HELL FEST 13/05/2017 CIRCOLO COLONY - BRESCIA https://www.facebook.com/events/1889076218043424/ GRUPPI

MADE IN HELL FEST - settima edizione - con:

Manilla Road (concerto speciale per i 40 anni di attività) +

Etrusgrave +

AllTheNiko +

Aeternal Seprium +

Helikon NOTE

Sabato 13 maggio 2017

@Circolo Colony - Brescia

via Romolo Gessi, 14



Ingresso 22 euro

Orari TBA