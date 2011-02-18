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10/03/17
NECRODEATH + ALEPH + VERATRUM + INTEGRAL (ANNULLATO!)
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

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TRAFFIC CLUB - ROMA

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DESTRAGE
LAND OF FREEDOM - LEGNAGO (MI)

11/03/17
FREEDOM CALL + GUESTS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

11/03/17
DEATHLESS LEGACY + guest TBA
GRINDHOUSE - PADOVA

11/03/17
ROTTING CHRIST + guests
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

11/03/17
DARK LUNACY [ANNULLATA!]
MIDIAN LIVE - CREMONA

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BUS 666 FEST
PARMA

11/03/17
RUNOVER + RISING DARK + OHM + DISBOSKATOR
EXENZIA - PRATO

11/03/17
SCORRIBANDE SULL'ADDA 2 - Folk Metal Festival
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
DETTAGLI EVENTO
SCORRIBANDE SULL'ADDA 2 - Folk Metal Festival
11/03/2017
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
GRUPPI
Storm Seeker - Pirate Folk Metal - Düsseldorf/Neuss - Germany
Calico Jack - Pirate Folk Metal - Milano
Haegen - Folk Metal - Ancona
Hercunia - Folk Metal - Milano
Æxylium - Fantasy Folk Metal - Varese
NOTE
Ingresso 10€ (con una consumazione inclusa)
Inizio concerti ore 20.00
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