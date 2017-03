DETTAGLI EVENTO ANTHRAX + THE RAVEN AGE 14/03/2017 LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI) www.ticketone.it GRUPPI

ANTHRAX (ore 21:10) +

The Raven Age (ore 20:00) NOTE

Martedì 14 marzo 2017

@Live Club - Trezzo sull'Adda (MI)

via G. Mazzini, 58



Apertura porte ore 19:30



Prezzo in cassa € 30

Prezzo online € 25 + diritti di prevendita