DETTAGLI EVENTO SONIC SYNDICATE + THE SHIVER + GUESTS TBA 28/04/2017 ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA www.versusmusic.bigcartel.com GRUPPI

SONIC SYNDICATE +

The Shiver +

Guests TBA NOTE

Venerdì 28 aprile 2017

@Alchemica Music Club - Bologna

via dei Lapidari, 8/B



Ingresso riservato ai soci ACSI

Ingresso 15 euro

Orari TBA