DETTAGLI EVENTO ANEWRAGE + NEW DISORDER + FAKE IDOLS + NEVER TRUST 08/04/2017 LEGEND CLUB - MILANO https://www.facebook.com/events/372855733081493/ GRUPPI

ANEWRAGE +

New Disorder +

Fake Idols +

Never Trust NOTE

Anewrage: release party di Life-Related Symptoms (in uscita il 7 aprile per Scarlet Records)



Sabato 8 aprile 2017

@Legend Club - Milano

via E. Fermi, 98



Ingresso 5 euro

Inizio concerti ore 21:00