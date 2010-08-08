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13/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
DETTAGLI EVENTO
METALLICA + KVELERTAK
10/02/2018
PALA ALPITOUR - TORINO
www.ticketone.it
GRUPPI
Metallica +
Kvelertak
NOTE
Metallica - WorldWired Tour

Sabato 10 febbraio 2018
@Pala Alpitour - Torino

Apertura porte ore 18:00
Inizio concerti ore 19:50

Gli iscritti al Legacy Met Club potranno accedere ad una prevendita dedicata a partire dalle 10.00 del 21 marzo, mentre gli iscritti a My Live Nation potranno accedere a una prevendita anticipata dalle 10.00 del 22 marzo.
La vendita generale dei biglietti partirà venerdì 24 marzo alle ore 10.00.
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