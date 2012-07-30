17/03/17
ANOMALIE
Visions
17/03/17
VENENUM
Trance of Death
17/03/17
DOUBLE CRUSH SYNDROME
Die For Rock N Roll
17/03/17
ASCENDED DEAD
Abhorrent Manifestation
17/03/17
FEN
Winter
17/03/17
AEVUM
Dischronia
17/03/17
DOWNFALL
Punishment for the Infidels
17/03/17
DUSIUS
Memory of a Man
18/03/17
LETTERS FROM THE FIRE
Worth the Pain
20/03/17
ACRIMONIOUS
Eleven Dragons
17/03/17
HOUR OF PENANCE
CYCLE CLUB - PRATO
17/03/17
GORGOROTH + MELECHESH
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
18/03/17
HOUR OF PENANCE
PROGETTO MAYHEM - TORINO
18/03/17
MESMERIZE + LE ORIGINI DEL PIOMBO
HI FOLKS - VITTUONE (MI)
18/03/17
CRYING STEEL + MADHOUR + SNARLIN` DOGZ
COMUNITA` GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
19/03/17
KILL THE SUNDAY FEST
CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
22/03/17
CHILDREN OF BODOM + FOREVER STILL + ONI
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
23/03/17
VOLCANO ROCK PARTY
KESTE' - NAPOLI
24/03/17
ASPHYXIATING DEVOTION FEST
TITTY TWISTER - PARMA
24/03/17
ROSS THE BOSS + ANCILLOTTI + ATHROX
CIRCOLO COLONY - BRESCIA