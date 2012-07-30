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CRYING STEEL + MADHOUR + SNARLIN` DOGZ
COMUNITA` GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

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KILL THE SUNDAY FEST
CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)

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CHILDREN OF BODOM + FOREVER STILL + ONI
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ASPHYXIATING DEVOTION FEST
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ROSS THE BOSS + ANCILLOTTI + ATHROX
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DETTAGLI EVENTO
KILL THE SUNDAY FEST
19/03/2017
CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
https://www.facebook.com/events/1177614279019515/
GRUPPI
BLASKHYRT: 17:30
INFECTED: 18:25
HATRED: 19:15
NOTE
Apertura porte ore 16:30
Inizio concerti ore 17:30

Ingresso a sottoscrizione: 5 euro.
Evento riservato ai soci / Tessera vitalizia 5 euro.
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