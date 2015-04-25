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14/04/17
PHLEFONYAAR
Septic, Bitter and Hardbitten

14/04/17
BLOOD FEAST
The Future State of Wicked

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Lost in Time

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COLTSBLOOD
Ascending Into Shimmering Darkness

21/04/17
VAMPIRE
With Primeval Force

21/04/17
WHILE SHE SLEEPS
You Are We

CONCERTI

09/04/17
TEXTURES + SOULLINE + SUBLIMINAL FEAR
PLANET LIVE - ROMA

09/04/17
DISBOSKATOR + DEATHLESS CREATION + CELEPHAIS + RAZGATE
CAFFE` DECO` MUSIC HALL - FIRENZE

11/04/17
PERSEFONE + POEM
BARRIO`S CAFE` - MILANO

13/04/17
INQUISITION + NERODIA + KYTERION
TRAFFIC CLUB - ROMA

14/04/17
INQUISITION
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

14/04/17
ZERODIVA + IL GRIDO + ROME IN MONOCHROME
CONTESTACCIO - ROMA

14/04/17
SONS OF LAZARETH
LAB END - SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

15/04/17
AVULSED + MERCYLESS + SAVAGE ANNIHILATION + EKPYROSIS
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)

15/04/17
JOHN MACALUSO & UNION RADIO + GUESTS TBA
THE DOME - BACOLI (NA)

15/04/17
FOLK METAL JACKET + PHILOSOPHY OF EVIL
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
DETTAGLI EVENTO
ONSLAUGHT + HOUR OF PENANCE + THE FORESHADOWING + altri
29/04/2017
BARBARA DISCO LAB - CATANIA
https://www.facebook.com/events/786733478141987/?active_tab=about
GRUPPI
The Southern Storm Fest II

Onslaught +
Hour of Penance +
The Foreshadowing +
Rome in Monochrome +
Gravestone
NOTE
APERTURA CANCELLI ore 19.30
INIZIO LIVE ore 20.00

TICKETS 20 euro al botteghino
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