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DARK LUNACY + GUEST TBA [ANNULLATA!]
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DEATHLESS LEGACY + guest TBA
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ROSS THE BOSS + ROSAE CRUCIS + ATHROX
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

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DEW-SCENTED + IZEGRIM
TITTY TWISTER - PARMA

25/03/17
FLOTSAM AND JETSAM
FABRIK - CAGLIARI
DETTAGLI EVENTO
DISBOSKATOR + DEATHLESS CREATION + CELEPHAIS + RAZGATE
09/04/2017
CAFFE` DECO` MUSIC HALL - FIRENZE
https://www.facebook.com/events/1834452580154589/
GRUPPI
Disboskator +
Deathless Creation +
Celephaïs +
Razgate
NOTE
Domenica 9 aprile 2017
@Caffè Decò Music Hall - Firenze
piazza della Libertà, 45-46 R

Inizio concerti ore 21:00
Ingresso 5 euro, consumazione inclusa
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