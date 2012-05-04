20/03/17
ACRIMONIOUS
Eleven Dragons
20/03/17
OTUS
7.83Hz
24/03/17
HELIOSS
Antumbra
24/03/17
MEMORIAM
For The Fallen
24/03/17
DESECRATOR
To the Gallows
24/03/17
ART OF ANARCHY
The Madness
24/03/17
ALMS OF THE GIANT
Oracles
24/03/17
EMERALD
Reckoning Day
24/03/17
STEVE HACKETT
The Night Siren
24/03/17
DEFICIENCY
The Dawn of Consciousness
22/03/17
CHILDREN OF BODOM + FOREVER STILL + ONI
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
23/03/17
VOLCANO ROCK PARTY
KESTE' - NAPOLI
24/03/17
ASPHYXIATING DEVOTION FEST
TITTY TWISTER - PARMA
24/03/17
ROSS THE BOSS + ANCILLOTTI + ATHROX
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
24/03/17
DARK LUNACY + GUEST TBA [ANNULLATA!]
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA (CH)
25/03/17
DEATHLESS LEGACY + guest TBA
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
25/03/17
DEATH FEST
IL POSTACCIO - ROMA
25/03/17
ROSS THE BOSS + ROSAE CRUCIS + ATHROX
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
25/03/17
DEW-SCENTED + IZEGRIM
TITTY TWISTER - PARMA
25/03/17
FLOTSAM AND JETSAM
FABRIK - CAGLIARI