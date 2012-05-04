      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Pain of Salvation
In the Passing Light of Day
Demo

Alessio Forlani
Alameda Gardens
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/03/17
DESECRATOR
To the Gallows

24/03/17
ALMS OF THE GIANT
Oracles

24/03/17
STEVE HACKETT
The Night Siren

24/03/17
EMERALD
Reckoning Day

24/03/17
HELIOSS
Antumbra

24/03/17
DEFICIENCY
The Dawn of Consciousness

24/03/17
ART OF ANARCHY
The Madness

24/03/17
HEART ATTACK
The Resilience

24/03/17
MEMORIAM
For The Fallen

27/03/17
FATE UNBURIED
Logos

CONCERTI

22/03/17
CHILDREN OF BODOM + FOREVER STILL + ONI
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

23/03/17
VOLCANO ROCK PARTY
KESTE' - NAPOLI

24/03/17
ASPHYXIATING DEVOTION FEST
TITTY TWISTER - PARMA

24/03/17
ROSS THE BOSS + ANCILLOTTI + ATHROX
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

24/03/17
DARK LUNACY + GUEST TBA [ANNULLATA!]
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA (CH)

24/03/17
LONGOBARDEATH + TOTEM AND TABOO + SENTENTIA
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

25/03/17
DEATHLESS LEGACY + guest TBA
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

25/03/17
DEATH FEST
IL POSTACCIO - ROMA

25/03/17
ROSS THE BOSS + ROSAE CRUCIS + ATHROX
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

25/03/17
DEW-SCENTED + IZEGRIM
TITTY TWISTER - PARMA
DETTAGLI EVENTO
LONGOBARDEATH + TOTEM AND TABOO + SENTENTIA
24/03/2017
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
https://www.facebook.com/events/385773965127839/?
GRUPPI
Longobardeath +
Totem And Taboo +
Sententia
NOTE
Venerdì 24 marzo 2017
@The One - Cassano d'Adda (MI)
piazza Gobetti

Inizio concerti ore 21:30
Ingresso 5 euro
ULTIMI COMMENTI
21/03/2017 - 12:26
JOHN MACALUSO: il 15 aprile a Napoli
20/03/2017 - 19:46
DANZIG: svelati maggiori dettagli sul nuovo disco
16/03/2017 - 10:49
METALLICA: tre date in Italia a febbraio 2018
20/03/2017 - 17:07
KALEDON: svelati i dettagli ed un lyric video del nuovo disco
19/03/2017 - 11:27
SCALA MERCALLI: sabato prossimo live a Milano
20/03/2017 - 16:56
AZARATH: disponibile un nuovo brano
19/03/2017 - 10:48
CHUCK BERRY: morto a 90 anni il padre del rock 'n roll
20/03/2017 - 21:59
ANTHRAX: ascolta la bonus track della tour edition di 'For All Kings'
20/03/2017 - 16:51
GHOST BATH: nuovo brano ascoltabile in streaming
17/03/2017 - 20:09
OBITUARY: ascolta tutto il nuovo disco in streaming
ULTIMI COMMENTI
19/03/2017
Articolo
CONFESSIONI DI UN ERETICO
La recensione
21/03/2017
Live Report
RISE OF THE UNDERGROUND V - CLAUDIO SIMONETTI'S GOBLIN + TRINAKRIUS + HAUNTED + ANCESTRAL
Barbara Disco Lab, Catania, 17/03/2017
24/05/2016
Articolo
SINE QUA NON
# 14 - ‘Black Sabbath’ e ‘Sea Shanties’
16/03/2017
Live Report
OVERTURES + TEMPERANCE + ANCIENT MYTH
Rock Town, Cordenons (PN), 12/03/2017
04/05/2012
Articolo
PUNK E METAL
Affinità ed Influenze
ULTIMI COMMENTI
78
63
50
90
82
83
90
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     