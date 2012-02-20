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DETTAGLI EVENTO
MOGWAI
28/10/2017
ATLANTICO - ROMA
www.ticketone.it
GRUPPI
Mogwai
NOTE
Sabato 28 ottobre 2017
@Atlantico - Roma
Apertura porte: ore 18.30
Inizio concerto: ore 21.00

Prezzo biglietto:
Parterre posto unico: € 30,00 + dp
Balconata centrale posto unico: € 30,00 + dp
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