23/10/17
WAR POSSESSION
Doomed to Chaos
27/10/17
THEORY OF A DEADMAN
Wake Up Call
27/10/17
DRAGONHAMMER
Obscurity
27/10/17
VOICE
The Storm
27/10/17
FORGOTTEN TOMB
We Owe You Nothing
27/10/17
NE OBLIVISCARIS
Urn
27/10/17
CRYPTIC FOG
Staring Through the Veil
27/10/17
INFALL
Silent
27/10/17
NECROTTED
Worldwide Warfare
27/10/17
CURSED MOON
Rite of Darkness
21/10/17
SOUND STORM
ARCI TOM - MANTOVA
21/10/17
GOTR FEST
WAVE CLUB - MISANO ADRIATICO (RN)
21/10/17
NANOWAR OF STEEL + CRAWLER
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
21/10/17
DESECRATE + DEEP AS OCEAN
ANGELO AZZURRO - GENOVA
21/10/17
TEMPERANCE + GUESTS
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
21/10/17
ECHO + FOLK METAL JACKET
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
22/10/17
STRATOVARIUS + GUEST TBA
ALCATRAZ - MILANO
22/10/17
HAREM SCAREM
TEATRO CASA DELLE CULTURE - TRIESTE
24/10/17
HAREM SCAREM + SOUL SELLER
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
24/10/17
RHAPSODY OF FIRE + ORDEN OGAN + UNLEASH THE ARCHERS
NEW AGE - RONCADE (TV)