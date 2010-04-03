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FLOTSAM AND JETSAM
FABRIK - CAGLIARI
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DECLAPIDE
01/04/2017
D-LOUNGE - DERVIO (LC)
https://www.facebook.com/events/388070891572079/
GRUPPI
Declapide
NOTE
Sabato 1 aprile 2017
@D-Lounge - Dervio (LC)
via Marconi, 22

Ingresso gratuito
Inizio concerto ore 22:00
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