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DECIBEL CLUB - MAGENTA (MI)
DETTAGLI EVENTO
SOLOMACELLO FEST (day 1)
21/06/2017
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
www.mailticket.it
GRUPPI
Deafheaven +
Crippled Black Phoenix +
Trap Them +
Ghost Bath +
Altri gruppi TBA
NOTE
SOLOMACELLO FEST
@Circolo Magnolia - Segrate (MI)
via Circonvallazione Idroscalo, 41

Inizio concerti ore 19:00
Ingresso: 20€ +d.p.
Abbonamento Due Giorni: 35€ +d.p.
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