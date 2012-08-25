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31/03/17
PYOGENESIS + STEEL CITY HEROES + IGNIS CREATIO
BARRIO'S - MILANO

01/04/17
DEATHLESS LEGACY + guest TBA
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

01/04/17
TYGERS OF PAN TANG + guest TBA
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

01/04/17
ARCANA OPERA + QAANAAQ + I AM LETHE
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

01/04/17
DECLAPIDE
D-LOUNGE - DERVIO (LC)

01/04/17
ANCILLOTTI + AETERNAL SEPRIUM + EREGION
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
DETTAGLI EVENTO
FOLK METAL JACKET + PHILOSOPHY OF EVIL
15/04/2017
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
https://www.facebook.com/events/1868427426724390/
GRUPPI
REBEL CIRCLE NIGHT - con:
Folk Metal Jacket +
Philosophy of Evil
NOTE
Sabato 15 aprile 2017
@Be Movie - Sant'Ilario d'Enza (RE)
via Roma, 6

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 22:00
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