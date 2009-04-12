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JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

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SAN METALLO FEST (day 2)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)

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TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
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KYNESIS + WOWS
PROGETTO MAYHEM - TORINO

02/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
DETTAGLI EVENTO
QUEENSRYCHE + METHODICA + GUESTS TBA
28/06/2017
ZONA ROVERI - BOLOGNA
www.ticketone.it
GRUPPI
Queensryche +
Methodica +
due gruppi TBA
NOTE
Orari TBA
Costo del biglietto: 25 euro + diritti di prevendita
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