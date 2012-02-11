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12/05/17
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12/05/17
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12/05/17
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13/05/17
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13/05/17
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13/05/17
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13/05/17
ARGONAUTA FEST
OFFICINE SONORE - VERCELLI

13/05/17
MADE IN HELL FEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

13/05/17
CROWBAR + DISTRUZIONE
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

13/05/17
BLACK METAL FEST
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
DETTAGLI EVENTO
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
02/06/2017
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
GRUPPI
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12/05/2017 - 04:45
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# 21 - 'La Masquerade Infernale' e 'Themes From William Blake's the Marriage of Heaven and Hell'
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