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DEATHLESS LEGACY + guest TBA
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ATLAS PAIN + HOLY SHIRE + HELL`S GUARDIAN
LEGEND CLUB - MILANO

07/04/17
SEVEN STEPS OF HORROR
SHED CLUB - BELLINZAGO LOMBARDO (MI)

08/04/17
DEATHLESS LEGACY + DAMNATION GALLERY
ANGELO AZZURRO - GENOVA

08/04/17
TEXTURES + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

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THE TRIUMVIRATE TOUR
OFFICINE SONORE - VERCELLI

08/04/17
SACRED STEEL + ANCIENT DOME + EPIGRAPH
CIRCOLO LIBERO PENSIERO

08/04/17
ANEWRAGE + NEW DISORDER + FAKE IDOLS + NEVER TRUST
LEGEND CLUB - MILANO

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TEXTURES + GUEST
JAILBREAK - ROMA

09/04/17
DISBOSKATOR + DEATHLESS CREATION + CELEPHAIS + RAZGATE
CAFFE` DECO` MUSIC HALL - FIRENZE
DETTAGLI EVENTO
SEVEN STEPS OF HORROR
07/04/2017
SHED CLUB - BELLINZAGO LOMBARDO (MI)
https://www.facebook.com/events/222039958269387/
GRUPPI
ALEPH 23:35
VERATRUM 22:40
COLD RAVEN 21:45
HELIKON 21:00
NOTE
Venerdì 7 aprile 2017
@Shed Club - Bellinzago Lombardo (MI)
via I Maggio

Apertura porte ore 20:30
Ingresso gratuito riservato ai soci ACSI (costo tessera 10 euro)
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