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13/05/2017
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
https://www.facebook.com/events/1399948973408469/
GRUPPI
Crowbar +
Distruzione
NOTE
Sabato 13 maggio 2017
@Freakout Club - Bologna
via Emilio Zago, 7/C

Apertura porte ore 21:00
Inizio concerti ore 22:00

Ingresso: 15 Euro
Ingresso riservato ai soci AICS
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