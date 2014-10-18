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TEXTURES + GUEST
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DISBOSKATOR + DEATHLESS CREATION + CELEPHAIS + RAZGATE
CAFFE` DECO` MUSIC HALL - FIRENZE
DETTAGLI EVENTO
SONS OF LAZARETH
14/04/2017
LAB END - SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
https://www.facebook.com/events/1862644457314657/
GRUPPI
Herba Mate +
Slow Order +
Hell Obelisco +
Sons Of Lazereth +
Progenia
NOTE
Venerdì 14 aprile 2017
@Lab End - San Lazzaro di Savena (BO)
via Commenda, 9

Ingresso 2 euro riservato ai soci (Costo tessera 5 euro, sottoscrivibile in loco)
Inizio concerti ore 21:00
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