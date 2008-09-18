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CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

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SUICIDAL TENDENCIES
CSOA Forte Prenestino - ROMA

05/07/17
ALTER BRIDGE + BLUES PILLS
ORION - ROMA
DETTAGLI EVENTO
VENOM INC + GUEST TBA
29/07/2017
BARDANERIS - THIESI (SS)
https://www.facebook.com/events/1906387682952791
GRUPPI
Venom Inc +
Guest TBA
NOTE
Sabato 29 luglio 2017
@Bardaneris - Thiesi (SS)
Località Su Padru

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 22:00
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