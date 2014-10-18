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DETTAGLI EVENTO
GAME OVER + ONELEGMAN + CARVED
08/04/2017
ARCI TOM - MANTOVA
https://www.facebook.com/events/1879603272274407/
GRUPPI
Game Over (ore 24:00) +
OneLegMan (ore 23:05) +
Carved (ore 22:15)
NOTE
Sabato 8 aprile 2017
@Arci Tom - Mantova
piazza Tom Benetollo, 1

Ingresso 6 euro riservato ai soci ARCI
L'ingresso include una consumazione

Apertura porte ore 21:30
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