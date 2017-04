DETTAGLI EVENTO NIAMH + DECLAPIDE 05/05/2017 CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO) https://www.facebook.com/events/246274425832433/ GRUPPI

Niamh +

Declapide NOTE

Venerd 5 maggio 2017

@Centrale Rock Pub - Erba (CO)

via Cascina California, 9



Ingresso gratuito

Inizio concerto ore 22:00