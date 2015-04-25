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15/04/17
NECRODEATH + SHADOWTHRONE + BURIAN
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18/04/17
PILLORIAN + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
DETTAGLI EVENTO
NOVEMBRE + ROME IN MONOCHROME
20/04/2017
QUBE - ROMA
https://www.facebook.com/events/1878913729063514/
GRUPPI
Novembre +
Rome in Monochrome
NOTE
Giovedì 20 aprile 2017
@Qube - Roma
via di Portonaccio, 212

Ingresso 10 euro
Apertura porte ore 21:00
Inizio concerto ore 22:00
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