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CIRCOLO COLONY - BRESCIA

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ZERODIVA + IL GRIDO + ROME IN MONOCHROME
CONTESTACCIO - ROMA

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SONS OF LAZARETH
LAB END - SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

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AVULSED + MERCYLESS + SAVAGE ANNIHILATION + EKPYROSIS
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)

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JOHN MACALUSO & UNION RADIO + GUESTS TBA
THE DOME - BACOLI (NA)

15/04/17
FOLK METAL JACKET + PHILOSOPHY OF EVIL
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

15/04/17
NECRODEATH + SHADOWTHRONE + BURIAN
OFFICINE UTOPIA - CECCANO (FR)

18/04/17
PILLORIAN + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

20/04/17
NOVEMBRE + ROME IN MONOCHROME
QUBE - ROMA
DETTAGLI EVENTO
DELIRIUM X TREMENS
25/04/2017
SMOOTHIE SOUND REVOLUTION - BELLUNO
https://www.facebook.com/events/1904248536531293
GRUPPI
Delirium X Tremens
concerto speciale con la compagnia teatrale Farine Fossili
NOTE
Martedì 25 aprile 2017
@Smoothie Sound Revolution - Belluno
località Quantin

Ingresso gratuito
Inizio ore 21:00
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DELIRIUM X TREMENS: il 25 aprile a Belluno con una compagnia teatrale
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