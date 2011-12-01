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20/04/17
NOVEMBRE + ROME IN MONOCHROME
QUBE - ROMA

21/04/17
ECHOTIME + PSYCHO LIVESTOCK
TEATRO FANIN - SAN GIOVANNI IN PERISCETO (BO)

21/04/17
DARK LUNACY + PROLIFERHATE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

22/04/17
DEAD INFECTION + CEREBRAL EFFUSION + OBSCENITY + OTHER
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)

22/04/17
IMPERIUM DEKADENZ
DAEVACIAN - BRUINO (TO)

22/04/17
ATTILA + CARCER CITY
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)

22/04/17
SOUTHERN DRINKSTRUCTION + NOFUCK + JUMPSCARE
THE DOME - BACOLI (NA)

22/04/17
DEREK RODDY
REBEL`S MICROBREWERY - ROMA

22/04/17
LOGICAL TERROR + KARMIAN
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

23/04/17
PHOBIC + BRUTAL MURDER + OTHER
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
SOUTHERN STEELS
24/04/2017
GIANNI BAR - SPONGANO (LE)
https://www.facebook.com/events/229528337519137/
GRUPPI
SOUTHERN STEELS - quinta edizione - con:

Ghost Of Mary +
Time For Vultures +
Christine IX +
Greyer
NOTE
Lunedì 24 aprile 2017
@Gianni Bar - Spongano (LE)

Inizio concerti ore 21:00
Ingresso gratuito
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