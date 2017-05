DETTAGLI EVENTO JOHN MACALUSO & UNION RADIO + LAST FRONTIER + RED RIOT 01/07/2017 THE DOME - BACOLI (NA) GRUPPI

John Macaluso & Union Radio +

Last Frontier +

Red Riot NOTE

Sabato 1 luglio 2017

@The Dome - Bacoli (NA)

via Fondi di Baia, 3



Apertura porte ore 20:00

Inizio concerto ore 21:00



Ingresso €10.00