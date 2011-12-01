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22/04/17
UMBRA NOCTIS + DEADLY CARNAGE
BLACK ROSE - ACQUAFREDDA (BS)
DETTAGLI EVENTO
UMBRA NOCTIS + DEADLY CARNAGE
22/04/2017
BLACK ROSE - ACQUAFREDDA (BS)
https://www.facebook.com/events/1872649419672709/
GRUPPI
Umbra Noctis (release party di Via Mala) +
Deadly Carnage
NOTE
Sabato 22 aprile 2017
@Black Rose - Acquafredda (BS)
via dell'Industria, 2

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 22:00
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