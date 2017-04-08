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GOLDENPYRE
In Eminent Disgrace

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Ascending Into Shimmering Darkness

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The Great Corrupter

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You Are We

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20/04/17
NOVEMBRE + ROME IN MONOCHROME ----> ANNULLATO
QUBE - ROMA

21/04/17
ECHOTIME + PSYCHO LIVESTOCK
TEATRO FANIN - SAN GIOVANNI IN PERISCETO (BO)

21/04/17
DARK LUNACY + PROLIFERHATE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

22/04/17
DEAD INFECTION + CEREBRAL EFFUSION + OBSCENITY + OTHER
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)

22/04/17
IMPERIUM DEKADENZ
DAEVACIAN - BRUINO (TO)

22/04/17
ATTILA + CARCER CITY
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)

22/04/17
SOUTHERN DRINKSTRUCTION + NOFUCK + JUMPSCARE
THE DOME - BACOLI (NA)

22/04/17
DEREK RODDY
REBEL`S MICROBREWERY - ROMA

22/04/17
LOGICAL TERROR + KARMIAN
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

22/04/17
UMBRA NOCTIS + DEADLY CARNAGE
BLACK ROSE - ACQUAFREDDA (BS)
DETTAGLI EVENTO
MORKOBOT + AMASSADO + STONEDRIFT
06/05/2017
ASSOCIAZIONE CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
https://www.facebook.com/events/1895857443993891/
GRUPPI
MORKOBOT +
Amassado +
Stonedrift
NOTE
Sabato 6 maggio 2017
@Associazione Caseificio La Rosa - Poviglio (RE)
strada provinciale, 1

Inizio concerti ore 22:00
Ingresso riservato ai soci (tesseramento: 5 euro)
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