16/05/17
THE WIZARDS
Full Moon in Scorpio
16/05/17
NARGAROTH
Era of Threnody
19/05/17
BEASTMAKER
Inside The Skul
19/05/17
BLACKOSH
Rvouci Vichry
19/05/17
THE DEAD DAISIES
Live & Louder
19/05/17
PAPA ROACH
Crooked Teeth
19/05/17
FOR MY DEMONS
Close to the Shade
19/05/17
SOLLERTIA
Light
19/05/17
FIRE FROM THE GODS
Narrative Retold
19/05/17
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA
Amber Galactic
15/05/17
KISS
PALA ALPITOUR - TORINO
15/05/17
JINJER + THE MODERN AGE SLAVERY
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)
16/05/17
KISS
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)
19/05/17
GRÁ + ARS VENEFICIUM + ASAGRAUM
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
20/05/17
OMEN + BAPHOMET`S BLOOD
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
20/05/17
ACCIAIO ITALIANO
ESTRAGON - BOLOGNA
20/05/17
VOLTUMNA + SCREAMING BANSHEE + DISTURBIA
THE DOME - BACOLI (NA)
20/05/17
MECHANICAL GOD CREATION + SOUL RAPE
WANTED PUB - GALLIATE (NO)
26/05/17
SAN METALLO FEST (day 1)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)
26/05/17
PERPETUAL FIRE + APEIRON LEGACY
THE OLD JESSE - SARONNO (VA)